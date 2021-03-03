محافظ الدقهلية يؤكد أهمية التواصل مع نواب البرلمان للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن هناك تعليمات واضحة وتكليفات مستمرة لأعضاء الجهاز التنفيذى ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، للتعاون الكامل مع أعضاء البرلمان النواب والشيوخ بالمحافظة، مؤكدا أنهم جميعا شركاء أساسيين مع الجهاز التنفيذى فى تحقيق مطالب واحتياجات أنباء الدقهلية لدى الوزارات المعنية والهيئات المركزية.

جاء ذلك خلال اللقاء الدورى لمحافظ الدقهلية الأربعاء أسبوعيا مع نواب البرلمان والشيوخ بالدقهلية، وأكد محافظ الدقهلية، التطلع الدائم لدعم ومساندة النواب أبناء الدقهلية من أجل تحقيق آمال وطموحات شعب الدقهلية.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء عددا من مشروعات التطوير بالمحافظة، مشيرا إلى مشروع تحيا مصر المنصورة، أحد المشروعات العملاقة التى تساهم فى توفير فرص عمل لأبناء الدقهلية.

وأشاد النواب، بالجهود المبذولة لأجهزة محافظة الدقهلية بقيادة محافظ الدقهلية خلال الفترة الماضية وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بضرورة التواصل المستمر والدائم مع أعضاء البرلمان، النواب والشيوخ لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالمحافظات.