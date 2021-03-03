اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 03:54 م
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محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة ضحايا حادث انهيار بئر صرف صحى بقرية بنى شقير

الأربعاء، 03 مارس 2021 03:37 م
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة ضحايا حادث انهيار بئر صرف صحى بقرية بنى شقير محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء
أسيوط – هيثم البدرى

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قدم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، واجب العزاء فى ضحايا حادث انهيار بئر صرف صحى داخل أحد المنازل بقرية بنى شقير، التابعة لمركز منفلوط، والذى أسفر عن وفاة طفلين وإصابة 3 أشخاص آخرين، معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لأسرة المتوفيين والمصابين، مقدماً خالص التعازى لأسرة المتوفيين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما الصبر الجميل، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، رافقه حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط. 

كما وجه محافظ أسيوط، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسرة المتوفيين والمصابين فى الحادث، مشيرًا إلى صرف وتسليم مساعدات مالية عاجلة لأسر المتوفين ومساعدات مالية وعينية لأسرة المصابين من المحافظة وجمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط. 

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، بورود بلاغ من رئيس مركز منفلوط حسام مهران، يفيد انهيار بئر صرف صحى داخل منزل ملك المواطن عبد الباسط فتحى عبد الباسط، بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط، وتم انتشال جثتين لطفلين هما "مها أحمد محمد 5 سنوات وبسملة مصطفى 6 سنوات".

وتم إنقاذ كلًا من "حبيبة سيد محمد 7 سنوات وفاطمة حسانين 35 سنة وآيات جمال 3 سنوات " وجميعهم مصابين، تم نقلهم على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى منفلوط المركزى لتلقى العلاج اللازم، كما تم تكليف رئيس مركز منفلوط بتشكيل لجنة هندسية من المركز لمعاينة البئر المنهار، وعمل تقرير عاجل لمعرفة أسباب الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حفاظًا على حياة المواطنين. 

جانب من العزاء
جانب من العزاء

 

جانب من تقديم محافظ أسيوط واجب العزاء في ضحايا بئر صرف صحي
جانب من تقديم محافظ أسيوط واجب العزاء في ضحايا بئر صرف صحي

 

محافظ أسيوط في العزاء
محافظ أسيوط في العزاء

 

محافظ أسيوط يعزي أسرة الضحايا
محافظ أسيوط يعزي أسرة الضحايا

 

محافظ اسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا حدث بئر صرف صحي بقرية بني شقير
محافظ اسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا حدث بئر صرف صحي بقرية بني شقير

 

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء
محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء

 

محافظ أسيوط يواسى أسرة الضحايا
محافظ أسيوط يواسى أسرة الضحايا

 


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اسيوط

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