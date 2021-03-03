محافظ أسوان: استلام جائزة الابتكار الحضرى الدولية خلال منتدى الأمم المتحدة

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن جائزة مدينة "قوانغتشو" الدولية للابتكار الحضرى والتى حصلت عليها مدينة أسوان ضمن أفضل 30 مدينة على مستوى العالم، سيجرى النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك، ومن المقرر تحديده لاحقا نظرا لظروف جائحة كورونا.



وأوضح محافظ أسوان، أن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة من بين 273 مدينة تنتمى لـ60 دولة منهم 175 مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية، ليجرى بعد ذلك اختيار أفضل 30 مبادرة تعزز الابتكار الحضرى.



الجدير بالذكر، أن جائزة قوانغتشو انطلقت منذ عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التي أتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب تعزيز الازدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.