محافظة الجيزة لسكان الوراق: لا تنزعجوا من رائحة الغاز مساء اليوم

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن " تاون جاس " عن مليء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بالوراق وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاربعاء الموافق 2021/3/3.

وأهابت الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة ، حيث تؤكد الشركة أن أعمال الملي هي أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة علي المواطنين وتتم الاعمال بأعلي معايير الجودة والسلامة لضمان امان السادة المواطنين وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال علي رقم 129 .

وفى سياق أخر ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المواطنين سكان منطقة العمرانية، أمس ، بضرورة فتح جميع الحنفيات بجميع العقارات والوحدات السكنية وخاصه الجراجات ومداخل العقارات للتخلص عكارة المياه، بعد تركيب خط جديد، وتتابع الشركة من خلال فرق الصيانة والمختصين بالمعامل هذه المشكلة على مدار الساعة لحين الانتهاء من حلها وعودة المياة بصورتها الطبيعية ، وأكدت الشركة أنها ستوفر سيارة مياه شرب نقيه في جميع الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال على 125 الخط الساخن من تليفون أرضي لتلبيه اي احتياجات للمواطنين علي الفور.