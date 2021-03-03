ما هى أعراض متغير فيروس كورونا البرازيلى

كتبت إيناس البنا

يشترك البديل البرازيلي من فيروس كورونا في الأعراض الرئيسية مع السلالة الأولية – من ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر وفقدان حاسة التذوق أو الشم.

ووفقا لتقرير جريدة " mirror" يشترك المتغير في الأعراض الرئيسية المعروفة الآن - ولكن يمكن أن يظل الأشخاص بدون أعراض بغض النظر عن السلالة.

وتشرح مؤسسة القلب البريطانية: "كثير من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض ، بغض النظر عن السلالة التي يعانون منها، "ولا يوجد عرض واحد يعني أنك مصاب أو ليس مصابًا بالفيروس، لذا ، إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن احتمال إصابتك بفيروس كورونا ، فإن أكثر الأمور أمانًا هو عزل نفسك وإجراء اختبار.



اعراض سلالاة البرازيل

السلالات الجديدة من فيروس كورونا تشترك في نفس الأعراض الرئيسية مع السلالة الأولية - بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر وفقدان حاسة التذوق أو الشم.

ذكرت أن الأبحاث المبكرة في سلالة المملكة المتحدة (كينت) تظهر أن الأعراض مشابهة جدًا لسلالات أخرى، أفاد البحث، بناءً على الاختبارات في إنجلترا ، أن 35 ٪ من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بمتغير المملكة المتحدة يعانون من السعال ، مقارنة بـ 27 ٪ ممن ثبتت إصابتهم بالسلالات الأخرى.

تتشابه الأعراض الشائعة التي تم الإبلاغ عنها بالنسبة لسلالة المملكة المتحدة مع المتغيرات الأخرى - بما في ذلك التعب (32٪ من الأشخاص الذين يعانون من متغير المملكة المتحدة) ، وآلام العضلات (25٪) ، والحمى (21٪) أو التهاب الحلق (21٪).

الأعراض مماثلة للمستويات التي شوهدت مع سلالات أخرى



يعد فقدان التذوق أو فقدان حاسة الشم أقل شيوعًا إلى حد ما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من سلالة المملكة المتحدة الجديدة - حيث أبلغ 15 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من سلالة المملكة المتحدة عن أي من هذه الأعراض ، مقارنة بـ 18 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من سلالات أخرى.

كان هناك ما يصل إلى ست حالات من متغير ماناوس في المملكة المتحدة حتى الآن - تم اكتشاف ثلاث حالات في إنجلترا وثلاث حالات في شمال شرق اسكتلندا، ولم يتم تحديد موقع إحدى الحالات في إنجلترا ويمكن الوصول إليها في أي مكان في البلاد بعد أن لم يكمل الشخص بطاقة التسجيل الخاصة به.

تجري محاولات لتحديد مكان واحد من أوائل الأشخاص في المملكة المتحدة الذين يُعتقد أنهم أصيبوا بنوع ماناوس من فيروس كورونا ، وهو سلالة جديدة قد تنتشر بسرعة أكبر وتستجيب بشكل أقل للقاحات الموجودة.

يُطلب من أي شخص أجرى اختبارًا في 12 أو 13 فبراير ولم يحصل على نتيجة ، أو لديه بطاقة تسجيل اختبار غير مكتمل ، التقدم فورًا ، حيث يتدافع مسؤولو الصحة لتعقبهم.

عزل المسافر في المنزل مع بقية أفراد أسرته بموجب القواعد المعمول بها في ذلك الوقت، وأظهر أحد الأعضاء أعراض كورونا قبل الخضوع للاختبار.

من المفهوم أن هناك أربعة اختبارات إيجابية في المجموع في تلك الأسرة ، تم تأكيد اثنين منها بالتسلسل الجيني ليكونا متغير P.1، لكن المسؤولين ينتظرون نتائج التسلسل في الاختبارين البارزين لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بسلالة ماناوس.