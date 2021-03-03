مايكروسوفت تتهم مجموعة صينية بـ"التجسس".. وبكين تنفى

واشنطن (أ ش أ)

اتهمت شركة مايكروسوفت الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، مجموعة تجسس إلكتروني صينية بشن هجمات على برنامج خادم البريد الخاص بها Microsoft Exchange Server.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن عملاق التكنولوجيا الأمريكي أن المتسللين ينتمون إلى مجموعة "ذات مهارات عالية ومتطورة"، يطلق عليها اسم HAFNIUM، وشملت أهدافها الباحثين في الأمراض المعدية، شركات المحاماة، مؤسسات التعليم العالي، مقاولي الدفاع، مراكز الفكر، والمجموعات غير الحكومية.

وأشارت الشركة إلى أن حملة القرصنة استفادت من 4 نقاط ضعف "ثغرات أمنية" لم يتم اكتشافها من قبل في إصدارات مختلفة من البرنامج، كما سمحت الثغرات الأمنية للمتسللين بالوصول عن بُعد إلى صناديق البريد الإلكتروني.

وتنفي السلطات الصينية بشكل مستمر القيام بأعمال تجسس إلكترونية، وذلك بالرغم من سيل المزاعم من الولايات المتحدة وغيرها من الدول.