مايا مرسى تحيى الذكرى الـ65 لمنح المرأة حق الانتخاب بصور من مشاركاتها السياسية

كتب محمد شعلان

أحيت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة ، الذكرى الـ 65 على صدور قانون الانتخاب والذى منح المرأة حق الانتخاب وعضوية مجلس الأمة وقتها لأول مرة في مصر ، ونشرت مايا مرسى على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، مجموعة من الصور تجسد مراحل من مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية منذ عام 1956 وحتى الان.



مايا مرسى على تويتر

وعلقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على هذه المناسبة الهامة والمتعلقة بالمساواة في التاريخ المصري، قائلة: "كانت المرأة على موعد مع تحقيق إنجاز جديد في مثل هذا اليوم قبل ٦٥ عاما، حيث صدر قانون الانتخاب في 3 مارس 1956 ومنح المرأة حق الانتخاب وعضوية مجلس الأمة لأول مرة فى التاريخ المصري".



المرأة فى الانتخابات



صور مشاركة المراة

وتابعت: "اليوم ٣ مارس ٢٠٢١ لدينا ٢٨% من السيدات في البرلمان و١٤% في مجلس الشيوخ".



تصويت المرأة

ونص الدستور المصرى في عام 1956 على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات. وشاركت المرأة في البرلمان لأول مرة بعد صدور الدستور بعام أى فى عام 1957، كما شاركت أيضًا فى السلطة التنفيذية فى الحكومة فى عام 1962.

وتعد حكمت أبو زيد أول وزيرة يتم تعيينها فى الحكومة واعتبارها أول وزيرة مصرية فى التاريخ، كما شاركت المرأة فى الاتحاد العربى الاشتراكى أيضًا عام 1964.

وتشير التقارير إلى إن الدساتير التى جاءت بعد دستور 1956 دعمت حق المرأة السياسي والمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، ونص الدستور الذي صدر في عام 1971 في مادته الثامنة أن مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس.