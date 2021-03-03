اليوم السابع
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مؤسسة شباب بتحب مصر تحتفل باليوم العالمي للحياة البرية

الأربعاء، 03 مارس 2021 05:17 م
مؤسسة شباب بتحب مصر تحتفل باليوم العالمي للحياة البرية اليوم العالمى للحياة البرية
كتبت أسماء نصار

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تحتفل مؤسسة شباب بتحب مصر اليوم، باليوم العالمي للحياة البرية، والذي أعلنته الأمم المتحدة، وشعاره هذه السنة "الغابات وسبل العيش.. الاستدامة للناس والكوكب"،  وتحتفل به المؤسسة بشكل دوري.
 
وتشارك المؤسسة باستضافة الدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزارة البيئة، وأيضا تستضيف دكتور طارق تمراز، استاذ العلوم بكلية العلوم بجامعة قناة السويس، وأيضا أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر.
 
وتتناول الفعالية الاستدامة في الحفاظ على الحياة البرية والنظم الايكولوجية، والأدوار التي تقوم بها المؤسسات من أجل الحفاظ على البيئة، وأيضا استعراض الخطوات التي اتخذتها المؤسسة في السنوات الماضية من أجل الحفاظ على الحياة البرية منذ مشروع أعرف محميتك مرورا بمشروع البحر الأحمر خالي من البلاستك، وصولا لحملة كلين شورز.
 
كما شاركت المؤسسة صباح اليوم، بفاعلية مقامة بحديقة الحيوان بالجيزة، ومشاركة المهتمين بالعمل المدني المجتمعي وذلك من أجل تعريف  البيئة والتنمية المستدامة، وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة المؤسسة السنوية للاحتفال بكافة الفاعليات الدولية المعنية بهذا الملف والحياة البرية والحفاظ عليها.
 
وأختتم المؤسسة الفعالية بتوجيه الشكر للمشاركين ودعت الجميع من أجل الاحتفال والحفاظ على الحياة البرية.

شباب بتحب مصر

الحياة البرية

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