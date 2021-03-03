ليبيا وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، بمدينة طرابلس مع القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في ليبيا جامشيد بولتايف سبل التعاون المشترك.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية - العديد من القضايا المهمة.
من جانبه، أبلغ بولتايف تهاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومة روسيا للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة بمناسبة انتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة.
ليبيا وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشتركالأربعاء، 03 مارس 2021 12:00 ص
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، بمدينة طرابلس مع القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في ليبيا جامشيد بولتايف سبل التعاون المشترك.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ليبيا تتعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد كوروناالسبت، 27 فبراير 2021 11:00 م
إنقاذ 100 مهاجر من جنسيات أفريقية قبالة سواحل "زوارة- الزاوية" فى ليبياالسبت، 27 فبراير 2021 10:20 م
ليبيا تعلن اكتشاف 23 مصابا بالسلالة الجديدة من فيروس كوروناالخميس، 25 فبراير 2021 12:56 ص
مبعوث الرئيس الروسى يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة تطورات الوضع فى ليبياالأربعاء، 24 فبراير 2021 11:06 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة