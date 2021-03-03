اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 01:02 ص
خالد صلاح
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ليبيا وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:00 ص
ليبيا وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
أ ش أ

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بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، بمدينة طرابلس مع القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في ليبيا جامشيد بولتايف سبل التعاون المشترك.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية - العديد من القضايا المهمة.
من جانبه، أبلغ بولتايف تهاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومة روسيا للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة بمناسبة انتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة.


ليبيا

روسيا

محمد المنفى

ليبيا وروسيا

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