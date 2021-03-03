اليوم السابع
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للمرة الثانية خلال أسبوع.. غلق كيان تعليمى يعمل دون ترخيص

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:30 ص
للمرة الثانية خلال أسبوع.. غلق كيان تعليمى يعمل دون ترخيص وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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استعرض الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تزاول العملية التعليمية دون ترخيص.
 
وأشار التقرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة أكاديمية الأركان المعتمدة، والكائنة بالشقة رقم 6 إدارى بالدور الأول علوى، بالقطعة رقم 77 المنطقة المركزية، دمياط الجديدة، محافظة دمياط، حيث تبين أن هذه المنشأة تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتمنح شهادات غير معتمدة فى مجالات (التحاليل الطبية، التمريض، الأشعة، العلاج الطبيعى، تركيب الأسنان، مساعد طبيب أسنان، مساعد صيدلى، مساحة وخرائط، صحافة وإعلام).
 
وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق المنشأة المذكورة، كما قام بمخاطبة محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
 
وأشاد عبدالغفار بجهود اللجنة فى التصدى لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وزير التعليم العالى

الكيانات الوهمية

دمياط

السيد عطا

قطاع التعليم

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