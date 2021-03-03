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قررت السلطات اللبنانية وضع خطة تستهدف التصدى لظاهرة احتكار السلع وتشديد الرقابة على كافة المعابر الحدودية للبلاد في سبيل منع ومكافحة التهريب، وإحالتها إلى رئيس الحكومة حسان دياب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، وبحضور وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والطاقة، وبمشاركة قائد الجيش العماد جوزاف عون ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في لبنان.