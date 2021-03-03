وذكرت وزارة الدفاع اللبنانية - في بيان لها - أن المجتمعين ناقشوا الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وكيفية اتخاذ أقصى الإجراءات لمكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار لحماية المواطنين اللبنانيين، وأهمية تشديد الرقابة على كافة المعابرالحدودية بهدف منع ومكافحة التهريب، إضافة إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة لها، مشيرة إلى أنه جرى وضع جملة نقاط سيتم رفعها إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.