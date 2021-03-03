كشفه بــ 130 جنيها.. تفاصيل ضبط خريج علوم انتحل صفة طبيب أطفال بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تجرى الجهات المختصة بمحافظة سوهاج التحقيق مع طبيب مزيف ادعى أنه متخصص فى علاج مشاكل النطق والقدرات الذهنية لدى الأطفال.

وتمكن فريق من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الشئون الصحية بسوهاج، من ضبط شخص داخل مركز علاج طبيعى ينتحل صفة طبيب تخاطب بوسط مدينة جرجا، حيث أشاع بين الناس وأهل المنطقة أنه طبيب متخصص في علاج الأطفال الذين يعانوا من مشاكل النطق والقدرات الذهنية وضمور المخ، ويقوم بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.

وتبين فيما بعد أن الطبيب المزيف حاصل على بكالوريوس علوم من جامعة بنى سويف، ويمارس مهنة طبيب تخاطب داخل مركزا للعلاج الطبيعى بمقابل مادى.

بداية الواقعة ترجع عقب ورود معلومات لإدارة العلاج الحر، مفادها قيام أحد الأشخاص بممارسة مهنة الطب سرا داخل مركزا للعلاج الطبيعى، ويستقبل حالات، ويقوم بكتابة علاج لها دون أن يكون متخصصا ومصرح له العمل بمزالة مهنة الطب.

تم عرض المعلومات على الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة والدكتورة رجاء حسين وكيل المديرية والدكتور محمد نصر الدين مدير العلاج الحر، حيث قرروا سرعة تشكيل فريق من مسئولي العلاج الحر بالإدارة الصحية بجرجا ضم الدكتور الهيثم الملثم مفتش العلاج الحر، والدكتور محمد سيد فقير ،مفتش العلاج الحر، وأحمد عبد الغنى بشير مسئول العلاج الحر، بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك وجهاز الرقابة التجارية وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية ومداهمة المكان المتحرى عنه.

وتبين من المداهمة أن المكان عبارة عن مركزا للعلاج الطبيعى غير مرخص وقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب تخاطب ويعمل داخل المركز سرا، تم ضبطه أثناء ممارسة العمل داخل المركز.

وبسؤال الأهالى، أفادوا أنه أشاع بينهم أنه طبيب متخصص في علاج مشاكل النطق والقدرات الذهنية وضمور المخ للاطفال، وأنه "طبيب تخاطب"، كاشفين عن أن قيمة كشفه تقدر بنحو 130جنيه، فيما حدد قيمة جلسة العلاج الواحدة بـ 65 جنيها في الساعة، وأنه يقوم بإدخال الطفل داخل الغرفة والتعامل معه بمفردة دون وجود أحد من أهليته برفقته.

وتوصلت التحريات أنه يزاول مهنة الطب دون ترخيص، وأنه حاصل على بكلوريوس العلوم من جامعة بنى سويف ويقيم بمدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، وبسؤاله عن الواقعة، أوضح منتحل الصفة أنه لايقوم بأى إجراء طبي، مع العلم أن أى تعامل مع المريض لا يكون إلا عن طريق طبيب مرخص له مزاولة المهنة.

وأضافت التحريات أن الطبيب المزيف يقوم بإيهام الأسر وأهالى بأنه متخصص فى علاج مشاكل النطق لدى الأطفا، وانه يقيم بمحافظة أخرى محافظة أخرى لإرتباطاته بالعديد من الحالات.

حيث قام فريق العلاج الحر بمداهمة المكان ووجد المذكور يقوم بعمل جلسة لأحد الاطفال وتم ضبطه متلبسا والتحفظ عليه من قبل قوات العلاج الحر وحماية المستهلك والرقابة التجارية



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مركز العلاج غير المرخص