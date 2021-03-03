كاميلا دوقة كورنوال تكشف تطورات الحالة الصحية للأمير فيليب.. اعرف التفاصيل

ريهام عبد الله

كشفت كاميلا، دوقة كورونوال، الحالة الصحية للأمير فيليب، دوق إدنبرة، مشيرة إلى أنه يتحسن قليلاً فى المستشفى ولكنه "يتألم فى لحظات" بسبب علاجه.

وأثناء زيارة كاميلا، لمركز التطعيم فى كرويدون، قدمت دوقة كورنوال، زوجة الأمير تشارلز، أمير ويلز، تحديثًا لحالة الأمير فيليب الصحية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، وقالت إنه "يتحسن قليلاً" لكن العلاج "يؤلم فى لحظات".



كاميلا دوقة كورنوال

وارتدت الدوقة سترة صوفية أنيقة وردية اللون وحذاء طويل باللون الأسود لهذه المناسبة، مع اتخاذ احتياطات السلامة الكاملة مع التباعد الاجتماعى وغطاء الوجه.

قامت بتصفيف شعرها بموجاته المميزة لإكمال إطلالتها الأنيقة، ووضعت مستحضرات تجميل رقيقة.

ويتلقى الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث البالغ من العمر 99 عاما، العلاج وأجرى فحوصا على القلب أمس الثلاثاء، بعد مرور أسبوعين على دخوله مستشفى فى لندن كإجراء احترازى فى أعقاب شعوره بالإعياء.