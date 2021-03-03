كاشير بأحد مولات طنطا يعثر على 320 ألف جنيه ويسلم المبلغ لصاحبه.. صور

الغربية - عادل ضرة

شهد أحد المولات الشهيرة بطنطا، لافتة طيبة بعدما ضرب على حسن 34 سنة، كاشير بالمول، مثالا مشرفا في الأمانة، وسلم مبلغ 320 ألف جنيه لأحد المواطنين، بعدما عثر على المبلغ داخل حقيبة فى المول، وتوجه الكاشير فورا لإدارة الأمن بالمول وأبلغ عن الواقعة، وأعاد الأموال لصاحبها.



ويقول مصطفى حسن الشقيق الأكبر للكاشير الأمين لـ"اليوم السابع"، إنه يعمل هو وشقيقه بالمول منذ افتتاحه، ومنذ أيام وأثناء عمل شقيقه عثر على حقيبة بإحدى مناطق المول، وعند فتحها عثر بداخلها على مبلغ مالي ضخم، مشيرا إلى أن المكان الذي وجد فيه المبلغ لا توجد فيه كاميرات مراقبة، موضحا أن شقيقه أغلق الحقيبة سريعا وتوجه إلى إدارة المول وإدارة الأمن، وحكى للمسئولين عن الواقعة وأنه عثر على المبلغ، وتبين أن المبلغ 320 ألف جنيه.

وأضاف شقيقه، أنه لم يمر وقت قصير ووصل صاحب المبلغ لمكان فقد الحقيبة وتم توجيهه لمكتب إدارة الأمن، وعندما وصل أدلي بأوصاف الحقيبة وجرى تسليمه المبلغ، مؤكدا أن صاحب المبلغ كاد أن يفقد الأمل ولكنه شعر بأن روحه عادت إليه بعدما عثر على المبلغ المفقود، مؤكدا استدعاء شقيقه وتقديم صاحب المبلغ الشكر له على أمانته وحفاظه على الحقيبة، مبينا أن إدارة المول أقامت حفلا كبيرا لشقيقه وتكريمه بحضور إدارة المول، وتقديم شهادة تقدير وجائزة مادية، تقديراً لأمانته واعتباره الموظف المثالي بالمول.





المبلغ المالى الذى عثر عليه الموظف الأمين



الموظف الأمين مع المبلغ المالى



حقيبة الأموال











