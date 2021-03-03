قنا تحتفل بعيدها القومى فى ذكرى انتصار معركة البارود.. فيديو

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع ، بثا مباشر ، لاحتفالات محافظة قنا بالعيد القومى الموافق 3 مارس من كل عام.

واحتفلت محافظة قنا، اليوم الأربعاء بعيدها القومى، وذلك للانتصار على قوات الحملة الفرنسية فى منطقة سميت البارود بمركز قفط جنوب محافظة قنا والتى فيها فجرت السفن الفرنسية وجرت معركة بين قوات الحملة الفرنسية وأبناء القرية وراح ضحيتها العديد من الشهداء الذى أقيم لهم نصب تذكارى تخليدًا لذكراهم.

ووصل الأسطول الفرنسى وقتها إلى شاطئ البارود فى عام 1799 وكان مكون مع 12 سفينة بحرية مجهزة بأسلحة وفى المقدمة السفينة الشهيرة إيتاليا الخاصة بنابليون وواجه الأهالى تلك السفن والعتاد الحربى بالعصا والنبوت وراح ضحية المعركة العشرات من أبناء القرية ولكن استطاع الأهالى تفجير البارود الذى كان يتواجد على السفن مما أدى إلى مقتل 500 جندى فرنسى نتيجة التفجير.

كانت قد شهدت حملة ديزيه على الصعيد قبل معركة البارود مقاومة كبيرة أيضًا حيث قاوم أهالى أبو مناع الحملة فى 17 فبراير وإسنا فى 25 فبراير، وتلك المعارك والمقاومة أنهكت من القوات الفرنسية وهو ما جعل ديزيه يتراجع ويطلب المدد من نابليون وغادر إسنا بعدها إلى قوص وكان يسبقه أسطول مكون من 12 سفينه تتقدمها السفينة الحربية إيتاليا وخوض معركة البارود التى انتهت بهزيمتهم.

ويحتفل أبناء قنا بوضع الزهور على النصب التذكارى الذى يتواجد بمركز قفط وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بحضور محافظ قنا وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة فى كل عام.