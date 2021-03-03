قطع المياه غدا عن مركز بنى عبيد وجزء من المنصورة ودكرنس وتمى الأمديد 10 ساعات

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال تطهير للمروقات بمرفق مياه ميت فارس غدا لمدة 10 ساعات، ابتداء من الساعة الرابعة صباحا، وحتى الثانية مساء، والأمر الذى سيستدعى قطع مياه الشرب عن المناطق التالية: مركز ومدينة بنى عبيد، وجزء من مركز المنصورة، وجزء من مركز دكرنس، وجزء من مركز تمى الأمديد.

وتهيب الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

يذكر بان حصلت محطة معالجة صرف صحى دكرنس؛ على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M.) للمرة الثانية.

ويأتى هذا الإنجاز تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق، المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من كلًا من المهندس محمود الديب، المنسق العام لاعتماد .T.S.M بالشركة، والكيميائى محمد إبراهيم، منسق الصرف الصحي، والكيميائى محمد طه عبد الفتاح، منسق مياه الشرب؛ مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، تحت قيادة المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب م خالد حسين نصر بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية لديها الآن 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحى المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.