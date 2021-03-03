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قائد الحرس الوطنى بواشنطن: فرضت علينا قيود غير مسبوقة لدى اقتحام الكابيتول

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:24 م
قائد الحرس الوطنى بواشنطن: فرضت علينا قيود غير مسبوقة لدى اقتحام الكابيتول الكونجرس
كتب أحمد عرفة

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قال القائد العام للحرس الوطني بواشنطن: فرضت علينا قيود غير مفهومة وغير مسبوقة لدى اقتحام الكابيتول في 6 يناير الماضى، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي، إن أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير الماضي، والتي خلفت 5 قتلي في مداهمات بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وعناصر الشرطة، "كانت مصدر إلهام لعدد من المتطرفين الإرهابيين داخل وخارج الولايات المتحدة".

وقال راي، في جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ مساء الثلاثاء: مكتب التحقيقات لا يزال يتطلع إلى ما إذا كان أي لاعبين أجانب قد يسعون إلى التسلل إلى الجماعات المحلية لاستغلال نقاط الضعف.

وأضاف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، إنه يعتبر الحصار الذي شهده مبني الكونجرس "إرهابا داخليا"، وينشر موارد مكثفة في كل مكتب ميداني لملاحقة الجناة.


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