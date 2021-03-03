فوكس نيوز: الهجرة غير الشرعية وراء وفاة 15 شخصا بحادث كاليفورنيا الدامى

كتبت: نهال أبو السعود

كشف مصدر فى شرطة الحدود الأمريكية، تفاصيلا جديدة عن حادث التصادم المروع الذى شهدته كاليفورنيا أمس، وأسفر عن مصرع 15 شخصاً وإصابة 8 آخرين، قائلاً في تصريحات نشرتها شبكة فوكس نيوز إن الشاحنة التي تسببت في الحادث كانت تقل مهاجرين غير شرعيين.

وقال المصدر إن الشاحنة كان علي متنها 25 مهاجراً غير شرعي واصطدمت بسيارة ما خلف عشرات القتلى والمصابين، مؤكداً أن السيارة كانت محملة بأكثر من طاقتها عندما وقع الحادث في هولتفيل ، وهي بلدة تبعد حوالي 125 ميلا عن سان دييجو.

ICYMI: At least 13 people are dead after a crash between a semi-truck and an SUV in Southern California on Tuesday, according to police. Authorities said there were 25 people in the SUV when the accident occurred. pic.twitter.com/nuLRsWZBBi — WNCT (@wnct9) March 3, 2021

وعثر ضباط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا على 14 قتيلاً في مكان الحادث، بينما توفي شخص آخر في مستشفى محلي كما نقل أكثر من 8 اشخاص للمستشفيات القريبة.

وقال مسؤول بدوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا لـ Fox News إنهم يعملون مع القنصلية المكسيكية للتعرف على الضحايا وإخطار عائلاتهم، وتراوحت أعمار ركاب السيارة بين 15 و 53 عامًا، بحسب مسؤولين.

وقالت مصادر في الجمارك وحرس الحدود إن الحادث وقع بعد قطع ثقب في السياج الحدودي بالقرب من كاليكسيكو بولاية كاليفورنيا، والذي الذي تم تشييده في وقت ما بين عامي 2007 و 2009 ، على بعد عدة أميال شرق ميناء الدخول ولم يتضمن بناء جدار ترامب.

وتقول المصادر إن سيارتين مليئتين بالمهاجرين غير الشرعيين بالداخل عبرا الحدود الامريكية-المكسيكية في الساعات الاولي من صباح يوم الاثنين متهربين من نظام مراقبة الكاميرات عن طريق فتحة في السياج الفاصل.

وأضافت المصادر أن دورية الحدود لم تكن تبحث عن المهربين حتى تم إخطارهم من قبل مكتب شرطة المقاطعة بالحادث الذي وقع.