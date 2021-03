فوكس نيوز: الهجرة غير الشرعية وراء وفاة 15 شخصا بحادث كاليفورنيا الدامى

كشف مصدر فى شرطة الحدود الأمريكية، تفاصيلا جديدة عن حادث التصادم المروع الذى شهدته كاليفورنيا أمس، وأسفر عن مصرع 15 شخصاً وإصابة 8 آخرين، قائلاً في تصريحات نشرتها شبكة فوكس نيوز إن الشاحنة التي تسببت في الحادث كانت تقل مهاجرين غير شرعيين.

وقال المصدر إن الشاحنة كان علي متنها 25 مهاجراً غير شرعي واصطدمت بسيارة ما خلف عشرات القتلى والمصابين، مؤكداً أن السيارة كانت محملة بأكثر من طاقتها عندما وقع الحادث في هولتفيل ، وهي بلدة تبعد حوالي 125 ميلا عن سان دييجو.

ICYMI: At least 13 people are dead after a crash between a semi-truck and an SUV in Southern California on Tuesday, according to police. Authorities said there were 25 people in the SUV when the accident occurred. pic.twitter.com/nuLRsWZBBi