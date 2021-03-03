اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فوكس نيوز: الهجرة غير الشرعية وراء وفاة 15 شخصا بحادث كاليفورنيا الدامى

الأربعاء، 03 مارس 2021 11:21 ص
فوكس نيوز: الهجرة غير الشرعية وراء وفاة 15 شخصا بحادث كاليفورنيا الدامى حادث كاليفورنيا
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر فى شرطة الحدود الأمريكية، تفاصيلا جديدة عن حادث التصادم المروع الذى شهدته كاليفورنيا أمس، وأسفر عن مصرع 15 شخصاً وإصابة 8 آخرين، قائلاً في تصريحات نشرتها شبكة فوكس نيوز إن الشاحنة التي تسببت في الحادث كانت تقل مهاجرين غير شرعيين.

وقال المصدر إن الشاحنة كان علي متنها 25 مهاجراً غير شرعي واصطدمت بسيارة ما خلف عشرات القتلى والمصابين، مؤكداً أن السيارة كانت محملة بأكثر من طاقتها عندما وقع الحادث في هولتفيل ، وهي بلدة تبعد حوالي 125 ميلا عن سان دييجو.

وعثر ضباط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا على 14 قتيلاً في مكان الحادث، بينما توفي شخص آخر في مستشفى محلي كما نقل أكثر من 8 اشخاص للمستشفيات القريبة.

وقال مسؤول بدوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا لـ Fox News إنهم يعملون مع القنصلية المكسيكية للتعرف على الضحايا وإخطار عائلاتهم، وتراوحت أعمار ركاب السيارة بين 15 و 53 عامًا، بحسب مسؤولين.

وقالت مصادر في الجمارك وحرس الحدود إن الحادث وقع بعد قطع ثقب في السياج الحدودي بالقرب من كاليكسيكو بولاية كاليفورنيا، والذي الذي تم تشييده في وقت ما بين عامي 2007 و 2009 ، على بعد عدة أميال شرق ميناء الدخول ولم يتضمن بناء جدار ترامب.

وتقول المصادر إن سيارتين مليئتين بالمهاجرين غير الشرعيين بالداخل عبرا الحدود الامريكية-المكسيكية في الساعات الاولي من صباح يوم الاثنين متهربين من نظام مراقبة الكاميرات عن طريق فتحة في السياج الفاصل.

وأضافت المصادر أن دورية الحدود لم تكن تبحث عن المهربين حتى تم إخطارهم من قبل مكتب شرطة المقاطعة بالحادث الذي وقع.

 

 


الولايات المتحدة

حادث كاليفورنيا

اخبار أمريكا

المكسيك

الهجرة غير الشرعية

الحدود الامريكية

جدار المكسيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة