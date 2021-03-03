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فلسطين تسجل 2017 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:28 م
فلسطين تسجل 2017 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل 2017 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 196‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 215088، تعافى منهم 192413 وتوفي 2296.

 


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كورونا

قطاع غزة

اصابات كورونا

وفيات كورونا

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