فرنسا: تركيا توقفت عن إهانتنا لكن هناك حاجة للأفعال

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن تركيا توقفت عن إهانة فرنسا والاتحاد الأوروبي وقدمت بعض التطمينات لكن العلاقات ستظل هشة حتى تقوم أنقرة بعمل ملموس.

وفي أكثر من مرة تبادلت أنقرة الانتقادات اللاذعة مع باريس بشأن سياستها في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وقضايا أخرى لكن البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي قالا في فبراير إنهما يعملان على خريطة طريق لإعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء في إطار هذه الجهود.

وقال لو دريان خلال جلسة استماع بالبرلمان في وقت متأخر أمس الثلاثاء "لم تعد هناك إهانات، واللغة مطمئنة أكثر".

وقال إن إبعاد سفن التنقيب التركية عن المياه القبرصية في شرق البحر المتوسط وإبداء أنقرة رغبة في استئناف المحادثات مع اليونان بشأن النزاع البحري طويل الأمد بينهما تعد إشارات إيجابية.

وأضاف أن العلاقات "هشة لأن قائمة الخلافات طويلة جدا، لكننا نريد علاقة صحية مع تركيا" .

وأضاف "هناك حاجة لأفعال، وسيكون بوسعنا اتخاذ موقف عند تنفيذ هذه الأفعال. حتى الآن هي أقوال فقط".