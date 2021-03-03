فرق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تجوب قرى جنوب الشيخ زويد.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مناطق قرى جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، وصول فرق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لإعطاء الجرعات للأطفال المستهدفين.

وقطع شباب الحملة من أعضاء الفرق الطبية المخصصة مسافات سيرا على الأقدام، وصولا لنقطة ارتكاز لهم أمام مسجد وزاوية الشيخ خلف الخلفات بقرية الجورة، وتوافدت عليهم الأسر القاطنة بالمنطقة لتطعيم أطفالهم.

وقال الدكتور محمد حسن مدير إدارة الشيخ زويد الصحية، إن فرق التطعيم بالإدارة تواصل لليوم الرابع المجهودات لتوصيل الخدمة الطبية إلى كل مكان نستطيع الوصول إليه ، لافتا أنه تيسيرا على أبناء قرية الجورة، جنوب الشيخ زويد ، توجه فريق طبى من الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وسط ترحيب كبير من الأهالي، وتعاون تام مع الفريق الطبي.

وأضاف أن الفرق مدربة على مستوى عالى من المهارة فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الطبية التابعة للحملة بالتجمعات وبجوار المساجد، كما تواصلت لليوم الرابع فعاليات الحملة بمختلف مناطق المحافظة، وواصلت مديرية أوقاف شمال سيناء وصحة شمال سيناء المشاركة فى تنفيذ الحملة القومية ضد شلل الأطفال، باستقبال الفرق طبية تقوم باستقبال الأطفال لتطعيمهم أمام المساجد.

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، إنه يتواصل متابعة سير الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بوسط سيناء، وتنفيذ خطة إعلامية لتحريك المجتمع فى إنجاح الحملة بمركز ومدينة الحسنة والقرى التابعة لها، وحث الأسر على تطعيم أطفالهم بمختلف مناطق وسط سيناء.

وأشار فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، إلى أنه تم توزيع المنشورات الاعلانية بهدف تكثيف الحملة الدعائية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية وتعريفهم بخطورة مرض شلل الأطفال وأضاف هناك حملة اعلامية من خلال المساجد وأجهزة الإعلام المحلى من أجل إنجاح الحملة لحماية أطفالنا وحفاظا على مصر خالية من شلل الأطفال.



الاباء يحضرون اطفالهم للتطعيم



الحملة أثناء تطعيمها للأطفال



الفرق الطبية بجنوب الشيخ زويد



تطعيم الاطفال بالشيخ زويد