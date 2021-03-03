اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عميد آداب طنطا يتابع امتحانات الطلاب ويوجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 03 مارس 2021 03:41 م
عميد آداب طنطا يتابع امتحانات الطلاب ويوجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا على متابعة عملية دخول الطلاب، اليوم، قبل بدء الامتحانات رغم هطول الأمطار، وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامة، مشددًا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى.

وقال عميد كلية الآداب، إن إجمالى المتقدمين لامتحانات اليوم بلغ 5.5 آلاف طالب وطالبة بالفرق النهائية بجميع الأقسام العلمية، حيث أجريت الامتحانات على فترتين بإجمالي 275 لجنة امتحانية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشدده للحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب.

أكد المصرى انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لليوم الخامس على التوالي دون شكاوى، لافتا إلى توفير مداخل بالكلية لاستقبال الطلاب قبل موعد اللجنة بساعة لتجنب التزاحم، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية، ومنع التجمعات نهائيًّا سواء قبل أو بعد الامتحان، والتعقيم المستمر لكافة لجان الامتحانات على مدار اليوم.

 

IMG-20210303-WA0018
 

 


جامعة طنطا

آداب طنطا

عميد آداب طنطا

امتحانات طلاب جامعة طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة