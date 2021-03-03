عميد آداب طنطا يتابع امتحانات الطلاب ويوجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

الغربية عادل ضرة

حرص الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا على متابعة عملية دخول الطلاب، اليوم، قبل بدء الامتحانات رغم هطول الأمطار، وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامة، مشددًا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى.

وقال عميد كلية الآداب، إن إجمالى المتقدمين لامتحانات اليوم بلغ 5.5 آلاف طالب وطالبة بالفرق النهائية بجميع الأقسام العلمية، حيث أجريت الامتحانات على فترتين بإجمالي 275 لجنة امتحانية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشدده للحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب.

أكد المصرى انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لليوم الخامس على التوالي دون شكاوى، لافتا إلى توفير مداخل بالكلية لاستقبال الطلاب قبل موعد اللجنة بساعة لتجنب التزاحم، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية، ومنع التجمعات نهائيًّا سواء قبل أو بعد الامتحان، والتعقيم المستمر لكافة لجان الامتحانات على مدار اليوم.