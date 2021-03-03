عمدة لندن: 2 مليون شخص من سكان العاصمة البريطانية حصلوا على لقاح كورونا

كتب محمد سعودى

أكد صادق خان عمدة العاصمة البريطانية لندن، أن أكثر من 2 مليون شخص من سكان العاصمة حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرًا إلى أن اللقاح يعد أفضل طريق للخروج من حالة الإغلاق التى تشهدها البلاد.

وقال صادق خان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء اليوم: "تلقى 2.114.110 من سكان لندن جرعتهم الأولى من لقاح كوفيد 19، والعدد الإجمالى للجرعات الأولى والثانية التى تم إعطاؤها حتى 1 مارس بما فى ذلك الآن 2.199.999".



عمدة لندن عبر تويتر

وشدد عمدة العاصمة البريطانية "لندن" على أهمية لقاح فيروس كورونا، قائلا: "اللقاح هو أفضل طريق للخروج من حالة الإغلاق. عندما يحين دورك".

وتلقى عمدة العاصمة البريطانية "لندن" صادق خان الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فى الآونة الأخيرة، وذلك فى مركز للقاحات بإحدى الكنائس الواقعة جنوب غرب لندن.