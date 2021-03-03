وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس، أعلنت عن اقتحام 69 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك، وذكرت الدائرة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- أن المقتحمين انطلقوا من باب المغاربة وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي على شكل مجموعات متفرقة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.