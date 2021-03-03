اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس بفلسطين، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت الموقع أمام المواطنين الفلسطينيين ومنعتهم من دخوله.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس، أعلنت عن اقتحام 69 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك، وذكرت الدائرة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- أن المقتحمين انطلقوا من باب المغاربة وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي على شكل مجموعات متفرقة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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