اليوم السابع
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عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولى بالعراق

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:28 م
عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولى بالعراق الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلن مصدر أمنى عراقى انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع، وأوضح المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلًا للتحالف الدولي ينقل معدات لوجستية على الطريق السريع قرب الديوانية، مؤكدًا وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات.

وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق، أعلنت اليوم الأربعاء، بالعثور علي منصة إطلاق الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية في محفظة الأنبار غربي العراق.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقي، تحسين الخفاجي، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن 10 صواريخ من نوع "جراد" انطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد في الأنبار".مضيفا أن الصواريخ وقعت جميعها في محيط قاعدة عين الأسد ولم تلحق أضرار مادية أو بشرية بالقاعدة.

من جانبه، أعلن التحالف الدولي بالعراق، أن القوات العراقية تقود التحقيق وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر أمنية، باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار بـ10 صواريخ، وأضافت أنه "تم تشغيل صافرات الانذار للدخول الى الملاجئ"، مردفة أنه "لم تم تسجل إصابات حتى اللحظة".

وتعتبر قاعدة عين الأسد، ثاني أكبر القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد الجوية وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.

 


العراق

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رتلا للتحالف الدولى

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انفجار عبوه ناسفه بالعراق

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