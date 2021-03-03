اليوم السابع
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عبد الحميد البركاوى وكيلا لوزارة الرى بالمنيا

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:55 م
عبد الحميد البركاوى وكيلا لوزارة الرى بالمنيا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تسلم المهندس عبد الحميد البركاوى، منصبه الجديد وكيلا لوزارة الرى والموارد المائية بمحافظة المنيا، خلفا للمهندس عمر درويش، والذى كان يعمل قائما بأعمال وكيل وزارة الرى للمحافظة منذ عام.

وتقلد البركاوى عدة مناصب، منها رئيس رى شرق سمالوط، ثم رئيس قطاع الموارد المائية، ثم رئيس الغدارة العامة للمتابعة والتخطيط، إلى أن تولى منذ عدة أشهر منصب وكيلا للمديرية.

وتعد الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا، من أبرز الإدارات التى تشارك فى مبادرة "حياة كريمة" فى قرى المحافظة وتبطين الترع والمجارى المائية بطول المحافظة.

 


مديرية الرى

وزارة الموارد المائية والرى

المنيا

وكيل وزارة الرى بالمنيا

المهندس عبد الحميد البركاوى

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