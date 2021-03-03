عبد الحميد البركاوى وكيلا لوزارة الرى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تسلم المهندس عبد الحميد البركاوى، منصبه الجديد وكيلا لوزارة الرى والموارد المائية بمحافظة المنيا، خلفا للمهندس عمر درويش، والذى كان يعمل قائما بأعمال وكيل وزارة الرى للمحافظة منذ عام.

وتقلد البركاوى عدة مناصب، منها رئيس رى شرق سمالوط، ثم رئيس قطاع الموارد المائية، ثم رئيس الغدارة العامة للمتابعة والتخطيط، إلى أن تولى منذ عدة أشهر منصب وكيلا للمديرية.

وتعد الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا، من أبرز الإدارات التى تشارك فى مبادرة "حياة كريمة" فى قرى المحافظة وتبطين الترع والمجارى المائية بطول المحافظة.