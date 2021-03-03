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طلاب الصف الاول الاعدادى يؤدون الامتحان المجمع وسط إجراءات وقائية.. صور

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:56 ص
طلاب الصف الاول الاعدادى يؤدون الامتحان المجمع وسط إجراءات وقائية.. صور طلاب الصف الأول الاعدادى
كتب محمود طه حسين

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لجان امتحانات طلاب الصف الاول الاعدادى شهدت تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وارتداء الطلاب للكمامة، بالإضافة إلى تعقيم اللجان والفصول، حيث نظمت إدارة مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الجيزة الإعدادية بنين سابقاً، دخول الطلاب وتوجيههم إلى لجان الامتحان حسب توزيع الطلبة على لجان المدرسة.
 
وقال ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إن جميع المدارس يتم فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وهناك فرق طبية مسئولة عن تطبيق الإجراءات على الطلاب لضمان دخولهم بسلامة وأداء الامتحانات.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة، أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول، حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.
 
كما نبهت الوزارة على ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات.
 
طلاب الصف الأول الاعدادى (1)
 

 

طلاب الصف الأول الاعدادى (2)
 

 

طلاب الصف الأول الاعدادى (3)
 

 

طلاب الصف الأول الاعدادى (4)
 

 

طلاب الصف الأول الاعدادى (5)
 

 

طلاب الصف الأول الاعدادى (6)
 

 

طلاب الصف الأول الاعدادى (7)
 

 

 


امتحان الصف الاول الاعدادى

التربية والتعليم

الامتحان المجمع

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