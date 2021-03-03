اليوم السابع
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طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا على التابلت فى 15 محافظة

الأربعاء، 03 مارس 2021 09:35 ص
طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا على التابلت فى 15 محافظة امتحانات الفصل الدراسى الأول
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء امتحان مادة الرياضيات وسط إجراءات احترازية ووقائية، حيث شهدت المدارس تنظيم دخول الطلاب لجان الامتحانات.
 
ويؤدى طلاب 15 محافظة هى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، الامتحان من التاسعة صباحا بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا.
 
شهدت المدارس الثانوى تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الصف الأول الثانوى أثناء دخولهم لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يختبر الطلاب فى مادتى الفلسفة والمنطق والأحياء إلكترونيا على التابلت، ونظمت المدارس دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات الوقائية حيث تم قياس درجة حرارة الطلاب باستخدام كواشف حرارية وأيضا التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامة خلال دخولهم المدارس.

التربية والتعليم

الامتحان الإلكترونى

اخبار مصر

اخبار مصرية

امتحان الإلكترونى

امتحان الرياضيات

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