طقس الخليج.. دافئ بالكويت صحوا إلى غائم بالإمارات ورياح مثيرة بالسعودية

السعودية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.
البحرين
الرياح: شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 25%.
الإمارات
توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:46 والمد الثاني عند 04:19 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:56 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 12:57 والمد الثاني عند الساعة 00:38 والجزر الاول عند الساعة 18:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:20 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى :
أبو ظبي 35 19
دبــي 34 20
الشارقة 34 15
الكويت
ليلًا مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق، نهارًا دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .
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