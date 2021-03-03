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"طب العرب" ببورسعيد: تطعيم 76% من 9500 مُنتفع بحملة ضد شلل الأطفال.. صور

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:57 ص
"طب العرب" ببورسعيد: تطعيم 76% من 9500 مُنتفع بحملة ضد شلل الأطفال.. صور تطعيم
بورسعيد - محمد عزام

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شهد اليوم الثالث لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، تطعيم 76% من إجمالى المستهدف فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل.

ومن جانبها، أكدت رشا شلبى - رئيس التمريض بمركز طب أسرة العرب التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل، إنه جرى تطعيم 76% من إجمالى المستهدف البالغ عددهم 9500 مُنتفع.

وأضافت رشا، لـ"اليوم السابع"، أن ولى الأمر للطفل يتم عرضه فى بادئ الأمر على الفرز، ومنه إلى التطعيم الذى يجرى عن طريق الفم، موضحة أنه ينتشر فى نطاق حى العرب 21 فرقة، منهم اثنان فقط بالمركز، والباقى منتشرون بكافة مناطق الحي.

وأشارت إلى أن درجة الاستجابة لدى المواطنين والوعى بدأ يزداد ومن المرجح فى نهاية الحملة أن نصل لنسبة 100%، موضحة أننا واجهنا مشكلة بسيطة فى بداية الحملة بسبب تخوف البعض من جائحة كورونا وكيفية التعامل مع الأطفال، ولكن بنشر الوعى بين الأهالى من خلال هذه الفرق ازدادت الاستجابة بشكل كبير.
 

التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال
 
تطعيم الاطفال
تطعيم الاطفال
 
تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية
تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية
 
جانب من الحملة
جانب من الحملة
 
مركز طب اسرة العرب
مركز طب أسرة العرب

بورسعيد

محافظة بورسعيد

التأمين الصحى الشامل

مركز طب أسرة العرب

شلل الاطفال

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