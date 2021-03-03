طالب يصيب زميله بطعنة مطواة بسبب مشادة بينهما فى الدقهلية

الدقهليه - شريف الديب

أصيب طالب، بجروح فى الفخذ، جراء تلقيه طعنه بمطواة داخل من زميله بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بسبب مشادة كرمية تطورت إلى مشاجرة أثناء استقلال المصاب دراجة نارية .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، وتبلغ لقسم شرطه المنزلة من مستشفى المنزلة العام ، بوصول طالب بالصف الثانى الثانوى، ومقيم شارع الدروس بندر المنزله، مصابا بجرح طعنى بالفخذ الأيمن وقطع بالوريد إدعاء تعدى .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص وسؤال كل من والدته 49 سنه مدرسه وشقيقه 23 سنه طالب، ويقيمان بذات العنوان، إتهم طالب 17 سنة بمدرسه الصنايع بالمنزلة ومقيم بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض (مطواه) بحوزته وإحداث إصابته على إثر مشادة كلامية بينهما ، تطورت إلى مشاجره بسبب احتكاك المتهم بالدراجة النارية قيادة المصاب، حال سيرهما بأحد شوارع بندر المنزلة، وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه لذات السبب .

وتم ضبط الإداه المستخدمة، وتم التحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1510 سنه 2021 جنح قسم المنزله، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشره التحقيقات .