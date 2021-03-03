اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 11:19 م
خالد صلاح
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طائرة روسية تعترض طائرتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:21 م
طائرة روسية تعترض طائرتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق مقاتلة روسية وقاذفة أمريكية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن مقاتلة "سو-27" الروسية رافقت قاذفتين أمريكيتين كانتا تحلقان فوق مياه بحر البلطيق باتجاه حدود روسيا.
وجاء فى بيان صدر عن المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة، أن الوسائل الوطنية لمراقبة الأجواء فوق مياه بحر البلطيق الدولية "رصدت هدفين يقتربان من الحدود الدولية لروسيا"، موضحًا أن أن مقاتلة من طراز "سو-27" من قوات الدفاع الجوى التابعة للمنطقة العسكرية الغربية تم إرسالها "بغرض التعرف على الهدفين ومنع حدوث انتهاك لحدود روسيا الدولية.

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية "تعرف على الهدفين الجويين على أنهما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز B-1B، ورافقهما فوق بحر البلطيق.


روسيا

أمريكا

موسكو

بحر البلطيق

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