ضبط 90 طن مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالقنطرة شرق

يأتى ذلك فى إطار تكثيف أعمال الرقابة والحملات لضبط الأسواق والعمل على تقديم منتج جيد للمواطن بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الإسماعيلية.

من جهته، تابع اللواء عمر أدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وحامد إبراهيم مدير عام التموين الحملة المكبرة التى قامت بها إدارة تموين القنطرة شرق والإدارة الزراعية بالقنطرة بالتنسيق مع شرطة المسطحات بقيادة العميد معمر يونس، مفتش المنطقة والمقدم يونان جرجس، رئيس قسم المسطحات بالقنطرة شرق، وبإشراف أشرف سعد، مدير إدارة التموين بالقنطرة شرق، والمهندس حمدى عبد الوهاب، مدير الإدارة الزراعية، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى اتخاذ اللازم قانونيًا.