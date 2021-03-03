ضبط 90 طن مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالقنطرة شرق

نظمت محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة، علي محلات المبيدات والأسمدة بالقنطرة شرق، تمكنت من ضبط 80 طنا و250 كيلو أسمدة و450 كيلو مبيدات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها ببعض المخازن والمحال التجارية.
يأتى ذلك فى إطار تكثيف أعمال الرقابة والحملات لضبط الأسواق والعمل على تقديم منتج جيد للمواطن بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة الإسماعيلية.
من جهته، تابع اللواء عمر أدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وحامد إبراهيم مدير عام التموين الحملة المكبرة التى قامت بها إدارة تموين القنطرة شرق والإدارة الزراعية بالقنطرة بالتنسيق مع شرطة المسطحات بقيادة العميد معمر يونس، مفتش المنطقة والمقدم يونان جرجس، رئيس قسم المسطحات بالقنطرة شرق، وبإشراف أشرف سعد، مدير إدارة التموين بالقنطرة شرق، والمهندس حمدى عبد الوهاب، مدير الإدارة الزراعية، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى اتخاذ اللازم قانونيًا.
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