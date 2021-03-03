اليوم السابع
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ضبط 700 جرام مشغولات ذهبية وفضية واردة من الخارج بدون دمغات حكومية

الأربعاء، 03 مارس 2021 09:47 ص
ضبط 700 جرام مشغولات ذهبية وفضية واردة من الخارج بدون دمغات حكومية مشغولات ذهبية
كتب مدحت وهبة

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شنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين عددا من الحملات علي محطات الوقود والموازين التجارية والسوبر ماركت والصاغة، مما أسفر عن تحرير عدد 9 محاضر لمحطات وقود، وتحريرعدد 2 محضر لموازين بسكول ، وعدد 16 محضر موازين تجارية ماركت، وتحرير 3 محاضر موازين تجارية شركات، بالاضافة الي ضبط 2 حرز عبارة عن مشغولات فضية بدون دمغات حكومية واردة من الخارج بقيمة 650 جرام ومشغولات ذهبية بقيمة 50 جرام، وتم تحويل المحاضر الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا. 
 
وأعلنت المصلحة عن دمغ 40150 جرام سبيكة ذهب، وتم دمغ 143357.80 جرام ذهب عيار 21، وكذلك 42944.70 جرام ذهب عيار 18، و16456 جرام فضة.
 
وتوكد المصلحة أنها سوف تستمر  بتوجية الحملات علي الموازين ومحطات الوقود والمشغولات الذهبية للتأكد من اختامها ومطابقتها للمواصفات.

التموين

مشغولات ذهبية وفضية

دمغ الذهب والفضة

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