ضبط 700 جرام مشغولات ذهبية وفضية واردة من الخارج بدون دمغات حكومية

كتب مدحت وهبة

شنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين عددا من الحملات علي محطات الوقود والموازين التجارية والسوبر ماركت والصاغة، مما أسفر عن تحرير عدد 9 محاضر لمحطات وقود، وتحريرعدد 2 محضر لموازين بسكول ، وعدد 16 محضر موازين تجارية ماركت، وتحرير 3 محاضر موازين تجارية شركات، بالاضافة الي ضبط 2 حرز عبارة عن مشغولات فضية بدون دمغات حكومية واردة من الخارج بقيمة 650 جرام و مشغولات ذهبية بقيمة 50 جرام، وتم تحويل المحاضر الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

وأعلنت المصلحة عن دمغ 40150 جرام سبيكة ذهب، وتم دمغ 143357.80 جرام ذهب عيار 21، وكذلك 42944.70 جرام ذهب عيار 18، و16456 جرام فضة.

وتوكد المصلحة أنها سوف تستمر بتوجية الحملات علي الموازين ومحطات الوقود والمشغولات الذهبية للتأكد من اختامها ومطابقتها للمواصفات.