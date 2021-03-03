ضبط 6 تجار مخدرات غسلوا 10 ملايين جنيه فى مجال الأراضى الزراعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى من 6 أشخاص بالشرقية، بينهم 4 لديهم معلومات جنائية لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وتبين أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجال "الأراضى الزراعية" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 10ملايين جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.