اليوم السابع
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ضبط 20 مخالفة تعد على شبكة مياه الشرب فى محافظة قنا

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:59 م
ضبط 20 مخالفة تعد على شبكة مياه الشرب فى محافظة قنا ضبط وصلات المياه المخالفة بقنا
قنا - صابر سعيد

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تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، اليوم الأربعاء، من تحرير 8 محاضر وغرامات وضبط 20 مخالفة، فى حملة شنتها على منازل مد أصحابها وصلات مياه بدون اتباع الإجراءات القانونية السليمة والتعدى على شبكات مياه الشرب

ونفذت إدارة المخالفات على مستوى الشركة حملة ضد التعديات على شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بتوجيهات المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس الإدارة، لضبط التعديات غير القانونية على الشبكة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بالقطاع التجارى بالشركة فى تنفيذ الحملات لضبط التعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

 

 


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