اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 120 كجم لحوم خلال حملات رقابية بـ 5 مراكز بالمنيا

الأربعاء، 03 مارس 2021 03:46 م
ضبط 120 كجم لحوم خلال حملات رقابية بـ 5 مراكز بالمنيا لحوم غير صالحة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، 120 كجم لحوم خلال الحملات التفتيشية والرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية ، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والمعروضات على المواطنين .

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لضبط الأسواق ، واحكام الرقابة على المواد الغذائية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن ضبط 27 قضية خلال الحملات التفتيشية بنطاق 5 مراكز (المنيا – مغاغة – بنى مزار – سمالوط – ديرمواس – مطاي)، حيث تم ضبط 120 كجم لحوم منها 117.400 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، 2.750 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، و تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.


المنيا

محافظ المنيا

الطب البيطرى بالمنيا

لحوم غير صالحة

تموين المنيا

مباحث تموين المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"منتجى الدواجن": لحوم الدواجن بريئة من الهرمونات.. ومذكرة للحكومة بالواقعة

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:41 م

القبض على صاحب ثلاجة بحوزته نصف طن لحوم فاسدة بالقاهرة

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:17 م

ضبط 52 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بحملة مكبرة فى جمصة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:35 م

ضبط أكثر من 302 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 01:09 م

ضبط 2.5 طن لحوم وكبدة فاسدة بثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية

الإثنين، 01 مارس 2021 02:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة