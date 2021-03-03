ضبط 120 كجم لحوم خلال حملات رقابية بـ 5 مراكز بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، 120 كجم لحوم خلال الحملات التفتيشية والرقابية التى تنظمها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية ، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والمعروضات على المواطنين .

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لضبط الأسواق ، واحكام الرقابة على المواد الغذائية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن ضبط 27 قضية خلال الحملات التفتيشية بنطاق 5 مراكز (المنيا – مغاغة – بنى مزار – سمالوط – ديرمواس – مطاي)، حيث تم ضبط 120 كجم لحوم منها 117.400 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، 2.750 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، و تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.