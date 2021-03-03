ضبط مركز للعلاج بالأعشاب فى حملة رقابية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تمكنت الأجهزة الرقابية بالإسكندرية متمثلة فى مديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والعلاج الحر بمديرية الصحة من ضبط مركز للعلاج بالأعشاب والطب البديل، يعمل بدون تراخيص من الجهات المختصة مما يسبب خطورة على الصحة العامة للمواطنين.

وردت معلومات عن مركز بمنطقة المنشية، وبعد إجراء التحريات اللازمة، تحركت الأجهزة الرقابية المعنية لضبط المركز الذى يروج عن أنشطته بالقنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعى بإعلانات تستغل حاجة المرضى .

كما تبين للأجهزة الرقابية وجود عيادات تخصصية بالمركز، فضلا عن تواجد طبيبة أطفال للكشف على المرضى، وكتابة وصفات دوائية تصرف من محل تابع للمركز، تم مداهمته وضبط به كميات كبيرة من عبوات الوصفات العلاجية غير المعتمدة ومواد غذائية.

تم تحريز 19566 عبوة من أنواع مختلفه من الأعشاب والوصفات الدوائية غير المعتمدة، و2 طن عبوات مختلفة من سلع غذائية خاصة لمرضى السكر و الرجيم، وتم غلق المركز والمحل و تشميعها بالشمع الأحمر، والتحفظ على الوصفات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.