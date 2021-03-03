اليوم السابع
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ضبط كميات من الأدوية ممنوع تداولها فى الصيدليات بطنطا

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:43 م
ضبط كميات من الأدوية ممنوع تداولها فى الصيدليات بطنطا مديرية الصحة بالغربية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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تمكنت حملة مشتركة من مفتشى الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من ضبط مخزن بدون ترخيص لبيع وتخزين الأدوية بدائرة قسم أول طنطا بكميات 252780 وحدة متنوعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونيّة.

كانت معلومات قد وردت لإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بوجود مكان غير مرخص لبيع وتخزين الأدوية تتبع لمصادر بيع أدوية تحمل أرقام مواصفات قياسية ممنوع تداولها فى المؤسسات الصيدلية بدائرة قسم أول طنطا.

وتم توجية حملة مكبرة استهدفت المخزن والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المحضر للنيابة العامة.

 


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