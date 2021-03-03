ضبط صاحب مخبز استولى على 51 مليون جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضى

نجحت وزارة الداخلية فى كشف جريمة الإستيلاء على أموال الدعم، قُدرت قيمتها بما يزيد عن 51 مليون جنيه، وذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما الجرائم التموينية والغش التجارى والإستيلاء على أموال الدعم.

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام صاحب مخبز كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية بالإستيلاء على أموال الدعم بالتلاعب، وذلك من خلال إجراء عمليات ضرب وهمية بماكينة صرف الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة، والذى يُصرف بنظام الحصص التموينية لمحدودى الدخل من خلال البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين، محققاً أرباحا غير مشروعة ما يعد استيلاء على المال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بالواقعة، وتبين من خلال الفحص إستيلائه على ما تجاوز مبلغ (51 مليون جنيه) دون وجه حق ، وذلك لقيامه بإجراء عمليات ضرب وهمية لإنتاج الخبز البلدي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.