اليوم السابع
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ضبط شخص ينتحل صفة طبيب بمركز علاج طبيعى غير مرخص فى جرجا بسوهاج

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:54 م
ضبط شخص ينتحل صفة طبيب بمركز علاج طبيعى غير مرخص فى جرجا بسوهاج وزارة الصحة والسكان
سوهاج محمود مقبول

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تمكن فريق من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الشئون الصحية بسوهاج، من ضبط شخص داخل مركز علاج طبيعى ينتحل صفة طبيب تخاطب بوسط مدينة جرجا، حيث شاع بين الناس وأهل المنطقة أنه طبيب متخصص في علاج الأطفال الذين يعانوا من مشاكل النطق والقدرات الذهنية وضمور المخ، ويقوم بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.

جاء ذلك بتوجيهات الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتورة رجاء حسين وكيل المديرية، وبإشراف الدكتور محمد نصر الدين مدير إدارة العلاج الحر، وضم الفريق الدكتور محمد سيد فقير مفتش العلاج الحر بالمديرية، والدكتور الهيثم الملثم مفتش العلاج الحر بإدارة جرجا، وا. محمد عبد الغني مسئول العلاج الحر بجرجا، وبالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك وجهاز الرقابة التجارية.

وبسؤال أحد أهالي المترددين على المركز، أفاد بأن العاملين بالمركز قاموا بإيهامهم بأنه طبيب ويأتي من محافظة أخرى، وأنه مشهور في مجال تخصصه.

كما تم ضبط الطبيب المزيف متلبسا أثناء ممارسة عمله المزيف، واتخاذ اللازم ضده وضد المركز غير المرخص، واصطحابه لقسم شرطة جرجا، ووجهت له تهمة انتحال صفة طبيب والعمل بالطب دون تصريح مزاولة المهنة، وإدارة منشأة طبية دون ترخيص، وتم إحالته للنيابة العامة.


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