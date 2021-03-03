ضبط المتهم بالتعدى بالضرب على فتاة فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد الجعفري

واصلت الداخلية جهودها لضبط كل ما يخل بالأمن العام ونجحت فى ضبط شخص تعدى بالضرب على فتاة بالإسكندرية. جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لضبط كل ما يخل بالأمن العام، والعمل على السرعة فى إتخاذ الإجراءات اللازمة فور الإبلاغ عن الوقائع.

وتابعت أجهزة الوزارة تداول منشور على إحدى صفحات موقع "فيس بوك" بعنوان "واقعة إعتداء وتحرش لفتاة فى المنتزه تتحول إلى ثورة غضب على الفيس بوك"، فقد تبين من خلال الفحص وجود بلاغ بقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من فتاة- مقيمة بدائرة القسم بقيام شاب بالتحرش اللفظى بها حال سيرها بالطريق العام بدائرة القسم، مما دعى الفتاة بدورها بالتعدى اللفظى عليه، فقام المذكور على إثر ذلك بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات بها بأماكن مختلفة بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه .