صور.. قرينة الرئيس الأمريكى تزور مدرسة ابتدائى برفقة وزير التعليم

كتب وكالات

قامت جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكى جو بايدن، بجولة بصحبة وزير التعليم الأمريكى ميجيل كاردونا فى مدرسة بنجامين فرانكلين الابتدائية فى ميريدن بولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية .

وبحسب صور بثتها وكالة "رويترز" فقد تفقدت قرينة الرئيس الأمريكى الفصول وأماكن أنشطة الطلاب داخل المدرسة برفقة وزير التعليم وهى تمازح الاطفال.

وكانت قرينة الرئيس الأمريكى جو بايدن، قالت إن الأمهات اضطرت لتحمل معظم العبء فى التعامل مع جائحة كورونا والأمهات كانت تعانى منذ ما قبل الجائحة، لكن الأمور تجاوزت كل ما يتعين على الأمهات أن تتعامل معها مشيرة إلى أنهن يساعدن أطفالهن فى التعامل عبر الإنترنت.

وحول مدى احتفاظها بالتوازن بين التزاماتها فى البيت الأبيض وبين عملها كأستاذة جامعية ودورها كأم قالت إننى ككل امرأة أمريكية تعمل وتحاول أن تعتنى بأسرتها.

وقالت جيل (البالغة من العمر 69 عاما) "إننى أحب عملى فى مجال التدريس، وأقوم بمهامى بشأن مختلف الأمور التى أعمل بها فى البيت الأبيض".



قرينة الرئيس الأمريكى تزور مدرسة ابتدائى



قرينة الرئيس الأمريكى تزور مدرسة ابتدائى وتمازح التلاميذ



قرينة الرئيس الأمريكى تزور مدرسة برفقة وزير التعليم