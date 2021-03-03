صور.. فرحة أهالى المختطفات بنيجيريا بعد تحريرهم من يد المسلحين

كتب محمود رضا الزاملى _ رويترز

قال حاكم ولاية زامفارا النيجيرية، إن مسلحين أطلقوا سراح جميع الطالبات اللائى خطفوهن من مدرسة داخلية بالولاية الواقعة فى شمال غربى البلاد وعددهن 279 طالبة، فى حين روت إحداهن لـ«رويترز» كيف كان الخاطفون يضربوهن بأسلحتهم.

ورصدت وكالة "رويترز" فرحة أهالى المختطفات عقب عودة ابناءهم وتحريرهم من خاطفيهم، وكانت تقارير سابقة، قد أفادت بأن عصابة مسلحة قد خطفت 317 فتاة من المدرسة الثانوية الحكومية العلمية للبنات فى بلدة جانجيبى فى نحو الواحدة من صباح الجمعة. وقال سليمان تاناو أنكا، المتحدث باسم ولاية زامفارا، لـ«رويترز»، إن بعض الفتيات المفقودات هربن وسط الأدغال وقت الهجوم، وإن عدد المخطوفات 279.

وقال بيلو متولي، حاكم ولاية زامفارا، إنهن جميعاً ينعمن بالحرية الآن، وإن «عناصر تائبة» تعمل مع الحكومة ساهمت فى تحريرهن. وأضاف، أنه تم تحرير 279 فتاة والتأكد من سلامتهن.

يذكر أن حوادث الاختطاف التى تقوم بها عصابات مسلحة فى نيجيريا ارتفعت بصورة حادة خلال الأشهر الماضية. ورأى صحافيو «رويترز» فى جوساو عاصمة الولاية عشرات الفتيات المحجبات يجلسن فى قاعة بمبنى حكومي. ووصل عدد من أولياء الأمور فى وقت لاحق، وبكى أب فرحاً لدى رؤية ابنته.

وبدا أن أغلب الفتيات لم يصبهن أذى، لكن 12 على الأقل نقلن للمستشفى لتلقى العلاج. وكانت أغلبهن حافيات، وعدد منهن مصابات بجروح فى أقدامهن. وروت فريدة الوالى (15 عاماً) كيف أخذها الخاطفون مع زميلاتها إلى الغابة وكيف أنهم حملوا غير القادرات على السير».

وقالت «حملوا المريضات غير القادرات على السير. سرنا وسط الأحجار والأشواك». وأضافت «بدأوا يضربونا ببنادقهم لكى نسير».



فرحة أهالى المختطفات بنيجيريا بعد تحريرهم



عودة المختطفات بنيجيريا بعد تحريرهم من ايدى المسلحين



فرحة أهالى المختطفات بعد تحريرهم من المسلحين فى نيجيريا



استقبال الطالبات فى نيجيريا بعد تحريرهم من المسلحين



فرحة أهالى المختطفات عقب تحريرهم من يد المسلحين