صور.. أضرار مادية كبيرة بسبب زلزال بقوة 6.3 ضرب اليونان

كتب وكالات

ضرب زلزال شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر مدينة لاريسا الكبيرة فى وسط اليونان، اليوم الأربعاء، وسبب الزلزال حالة ذعر وألحق أضراراً بمئات المباني، بحسب صور بثتها وكالة رويترز .

ولم ترد أى معلومات عن وقوع قتلى حالياً، وقال ثانوس مافراكيس وهو من سكان «داماسي» بالقرب من «لاريسا»، «كان الأمر مخيفا حقا». وأضاف، أمام منزله الذى أصيب بأضرار جسيمة «لحسن الحظ، كنت أعمل فى الحقول، وإلا لما كنت على قيد الحياة».

وقال كوستاس أغوراستوس حاكم منطقة ثيساليا، إن «مئة مبنى تضررت حسب التقديرات الاولية». وكان يتحدث فى داماسى إحدى أكثر القرى تضرراً إلى جانب ميسوهورى وتيرنافوس.

وعبر عن ارتياحه؛ لأنه «لم ترد أنباء عن وقوع إصابات»، بينما سيتم نصب خيام فى ملعب للسكان الذين تضررت منازلهم.



أضرار مادية كبيرة بسبب زلزال بقوة 6.3 ضرب اليونان



أضرار بسبب زلزال بقوة 6.3 ضرب اليونان



أضرار مادية كبيرة بسبب زلزال ضرب اليونان



أضرار ماديةجراء زلزال بقوة 6.3 ضرب اليونان



أضرار مادية جراء زلزال بقوة 6.3 ضرب اليونان