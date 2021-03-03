صديقا ضحية الغرق بنهر النيل فى الجيزة يكشفان كواليس الحادث

كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال اثنين من أصدقاء شاب تعرض للغرق بنهر النيل، وتم انتشال جثته بعد مرور 6 أيام على غرقه، وأكدا أنهما كانا بصحبة الضحية، وتوجهوا جميعا إلى نهر النيل بشار البحر الأعظم للتنزه، وقرروا السباحة بالماء، إلا أنهما فوجئا بتعرض الضحية للغرق.

وأضافا أنهما حاولا البحث عنه وفشلت مساعي إنقاذه، فأبلغا أفراد أسرته، وتم إبلاغ قسم شرطة الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شاب بنهر النيل، بشارع البحر الأعظم، بدائرة قسم الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن الضحية مقيم بالعمرانية، خلال تنزهه بصحبة أصدقائه، غرق بنهر النيل.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، واستمرت عمليات البحث 6 أيام، حتى تم العثور على جثته صباح اليوم الثلاثاء، وانتشالها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.