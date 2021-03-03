"صحة المنوفية" تنتهى من تطعيم 600 ألف طفل بقرى ومراكز المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، انتهاء فعاليات اليوم الثالث للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمنوفية، حيث تم تطعيم 600 ألف طفل على مدار 3 أيام .

وعلى صعيد متصل اجتمع وكيل وزارة الصحة بمديرى الإدارات الطبية بالمحافظة، بحضور مديرعام الشئون الوقائية، ومدير الرعاية الأساسية، ومدير الأمراض المعدية بالمديرية، والدكتور جمال عبد المنعم ، صبرى مسعد بالإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة، وذلك لتذليل كافة العقبات وتكاتف كل الجهود بالمحافظة لإنجاح الحملة وإظهارها بالشكل اللائق وتحقيق المستهدف منها.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تطعيم أكثر من 600 ألف طفل بنسبة تصل إلى 97 % بنهاية اليوم الثالث للحملة على مستوى المحافظة وجارى استكمال الحملة حتى غدا الأربعاء للوصول للفئة المستهدف تطعيمها بالمحافظة.

مناشدا أولياء الأمور بضرورة تطعيم أبنائهم حفاظا على أطفالهم من الإصابة بشلل الأطفال والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

يذكر أنه جارى متابعة الفرق المشاركة بالحملة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف من خلال فرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة، بالإضافة إلى فرق إشراف المديرية والإدارات الصحية.