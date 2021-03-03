اليوم السابع
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شمال سيناء تسجل صفر إصابات بكورونا وشفاء 11 حالة

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:56 م
شمال سيناء تسجل صفر إصابات بكورونا وشفاء 11 حالة مستشفيات العزل - صورة أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت صحة شمال سيناء، فى بيانها اليومى بشأن متابعة إصابات فيروس كورونا، تسجيل صفر إصابات جديدة، و11 حالة شفاء مصابين.

كما أعلنت أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل صفر حالة إيجابية، وشفاء 11 مصابا، ووفاة مصاب بكورونا.

وتابع البيان، أن من يتلقون العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة 4 حالات، و73 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع. 

وجاء فى البيان أن إجمالى إحصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء، منذ ظهور الجائحة سجلت 108 حالات وفاة، 317 حالة إيجابية، فيما بلغ إجمالى عدد حالات الشفاء 1806 حالات.

وبدورها واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء، أعمال تعقيم وتطهير مناطق وأحياء بالعريش، كما واصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا.


شمال سيناء

العريش

صحة شمال سيناء

وكيل صحة شمال سيناء

اصابات كورونا في شمال سيناء

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