شرطة النقل تحرر 45 محضرا لمواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة بمحطة قطار الزقازيق

الشرقية - فتحية الديب

اتخذت شرطة النقل والمواصلات فرع الشرقية ، الإجراءات القانونية قِبل 45 مواطن أثناء تواجدهم بمحطة قطار الزقازيق ، لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية ، وتم تحرير محاضر لهم .

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية ، للحفاظ على صحة المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا ، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" .

وفى سياق متصل، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، القرار رقم 9152 لسنة 2020 بإلزام العاملين بديوان عام المحافظة ووحدات الإدارة المحلية (مراكز – مدن - أحياء - وحدات قرويه) ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها والمترددين عليها بارتداء الكمامات الواقية للحد من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا بنظافة وتطهير مقار العمل وفقاً للتعليمات التى تصدر من وزارة الصحة والسكان.

وأكد محافظ الشرقية ، فى بيان له،أنه فى حالة مخالفة ذلك يتم إتخاذ الإجراءات القانونية من قبل رئيس المصلحة وفقاً لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أزمة كورونا.

أوضح المحافظ أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (606 - 719 - 724 - 1069 - 1024 - 1246) لسنة 2020 . بشأن إستمرار جهود الدولة للمحافظة على صحة المواطنين من تداعيات مختلفة ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد.

وعلى الكتاب الدورى رقم 34 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة والمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل الدولة فى كافة الجوانب لمواجهة الفيروس فى اطار خطه المحافظه الموجه الثانيه والحرص الشديد لتقديم الدعم اللازم والإرشاد لمواطنى المحافظة.